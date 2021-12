Commisso: “Vlahovic è un nostro giocatore e voglio rispetto. Juve? Hanno debiti nonostante le plusvalenze. Come è possibile?” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a Radio 24 di diversi temi, dalla vicenda Vlahovic alla situazione Juventus in merito al caos plusvalenze. Queste le sue parole: “Non fosse stato per me, Vlahovic non avrebbe mai avuto la possibilità di diventare un re a Firenze. Non posso dire tante cose su Dusan, visto che dopo che ho detto la verità su di lui mi Hanno criticato tutti. Nelle gare dopo l’annuncio ha fatto più gol, quindi forse non ho fatto male a dire quelle cose. Io l’ho motivato e devo dire che lui è un ottimo professionista ma non mi faccio ricattare da nessuno. Non so se la Juventus può permetterselo, ma chiunque voglia il giocatore deve parlare con la Fiorentina e basta. Io ho sempre pagato lo stipendio di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato a Radio 24 di diversi temi, dalla vicendaalla situazionentus in merito al caos. Queste le sue parole: “Non fosse stato per me,non avrebbe mai avuto la possibilità di diventare un re a Firenze. Non posso dire tante cose su Dusan, visto che dopo che ho detto la verità su di lui micriticato tutti. Nelle gare dopo l’annuncio ha fatto più gol, quindi forse non ho fatto male a dire quelle cose. Io l’ho motivato e devo dire che lui è un ottimo professionista ma non mi faccio ricattare da nessuno. Non so se lantus può permetterselo, ma chiunque voglia ildeve parlare con la Fiorentina e basta. Io ho sempre pagato lo stipendio di ...

