Combinata nordica femminile | Annika Sieff davanti a tutte nel PCR di Lillehammer! Battute Leinan Lund e Gestvold Hansen

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Comincia col botto per l’Italia la Coppa del Mondodi2021-2022, conche conclude in prima posizione il Provisional Competition Round (valido in caso di cancellazione di una serie ufficiale di gara) sul trampolino piccolo di Lillehammer, sede della prima tappa stagionale invernale per il circuito maggiore del gentil sesso. La giovane azzurra classe 2003 si conferma estremamente competitiva nel salto e, dopo aver ben figurato anche nelle due sessioni di allenamento odierne, firma addirittura il miglior punteggio nel PCR con una prestazione fantastica.ha raggiunto quota 95 metri da stanga 14, totalizzando 139.3 punti anche grazie ad una fase di atterraggio impeccabile. Seconda posizione a 2.3 punti dalla vetta per la padrona di casa ...

Guardando ai podi, sono dodici gli uomini tutt'ora in azione a vantare piazzamenti nella top-three in quel di Lillehammer. In questa graduatoria Frenzel, è invece ancora leader indiscusso. Comincia col botto per l'Italia la Coppa del Mondo femminile di combinata nordica 2021-2022, con Annika Sieff che conclude in prima posizione il Provisional Competition Round (valido in caso di cancel... La seconda tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica andrà in scena a Lillehammer, ormai diventata un palcoscenico abituale per il massimo circuito. La città norvegese, teatro dei mitici Giochi...