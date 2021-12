Caso camici Lombardia, la procura di Milano chiede il processo per il governatore Fontana e altri 4 per frode in pubbliche forniture (Di giovedì 2 dicembre 2021) La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il governatore della Lombardia Attilio Fontana e altre 4 persone per la vicenda dell’affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dpi a Dama, la società di suo cognato Andrea Dini. La richiesta è stata firmata dai pm Carlo Scalas e Paolo Filippini e dall’aggiunto Maurizio Romanelli. L’accusa è frode in pubbliche forniture. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladiha chiesto il rinvio a giudizio per ildellaAttilioe altre 4 persone per la vicenda dell’affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 miladpi a Dama, la società di suo cognato Andrea Dini. La richiesta è stata firmata dai pm Carlo Scalas e Paolo Filippini e dall’aggiunto Maurizio Romanelli. L’accusa èin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

