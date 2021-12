**Calcio: Serie A, due giornate di squalifica per Spalletti** (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Due giornate di squalifica per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, che salterà le prossime sfide degli azzurri contro Atalanta ed Empoli. Il Giudice sportivo ha fermato il tecnico toscano "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Duediper Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, che salterà le prossime sfide degli azzurri contro Atalanta ed Empoli. Il Giudice sportivo ha fermato il tecnico toscano "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo".

