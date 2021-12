Benevento, i reperti archeologici del Tempio di Iside in viaggio verso l’Olanda (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sono in viaggio per l’Olanda 3 reperti archeologici del Tempio di Iside per essere esposti al Rijksmuseum Van Oudheden di Leiden. I beni di proprietà della Provincia facenti parte della Sezione egizia in Arcos del Museo del Sannio di Benevento, arricchiranno infatti la Mostra “Dio in Terra. Imperatore Domiziano” in programma nel Museo Nazionale di Antichità della Città dei Paesi Bassi sino al prossimo mese di giugno 2022. Il prestito temporaneo all’Istituto culturale olandese è stato concesso nei mesi scorsi dalla Presidenza della Provincia, su parere favorevole del Direttore Scientifico del Museo del Sannio, prof. Marcello Rotili, e con la prescritta autorizzazione del Ministero della Cultura – Direzione Generale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono inperdeldiper essere esposti al Rijksmuseum Van Oudheden di Leiden. I beni di proprietà della Provincia facenti parte della Sezione egizia in Arcos del Museo del Sannio di, arricchiranno infatti la Mostra “Dio in Terra. Imperatore Domiziano” in programma nel Museo Nazionale di Antichità della Città dei Paesi Bassi sino al prossimo mese di giugno 2022. Il prestito temporaneo all’Istituto culturale olandese è stato concesso nei mesi scorsi dalla Presidenza della Provincia, su parere favorevole del Direttore Scientifico del Museo del Sannio, prof. Marcello Rotili, e con la prescritta autorizzazione del Ministero della Cultura – Direzione Generale ...

