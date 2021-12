Barcellona scatenato sul mercato | piacciono Ziyech e Werner

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildopo aver messo gli occhi su Ferran Torres ora punta anchedel Chelsea Ilmette gli occhi in Inghilterra in vista deldi gennaio. I blaugrana vorrebbero rinforzarsi per regalare a Xavi un paio di colpi importanti in vista del girone di ritorno. Secondo Sport ilavrebbe richiesto al Chelsea siae sia. I Blues sarebbero disposti a cedere i due giocatori, ma non vorrebbero farlo ad una diretta concorrente per la Champions League. Bisognerà aspettare e capire cosa succederà nell’ultimo turno della Champions al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

