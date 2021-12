Ascoli vs Parma: l'incontro tra curiosità e numeri (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Parma ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare contro l’Ascoli in Serie B. Il Parma è imbattuto in trasferta in Serie B contro l’Ascoli (2V, 1N), nonostante abbia messo a segno complessivamente tre gol in tre sfide. L’Ascoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide disputate in Serie B, i marchigiani potrebbero registrare una striscia di sei partite senza sconfitta per la prima volta dal maggio scorso. L’Ascoli ha subito gol in ciascuna delle ultime sei partite interne di campionato (nove in totale, per una media di 1.5 a match), dopo avere tenuto la porta inviolata in cinque delle sei precedenti di Serie B. Il Parma non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila nelle otto trasferte del torneo in corso: due vittorie, tre pareggi e ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare contro l’in Serie B. Ilè imbattuto in trasferta in Serie B contro l’(2V, 1N), nonostante abbia messo a segno complessivamente tre gol in tre sfide. L’è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide disputate in Serie B, i marchigiani potrebbero registrare una striscia di sei partite senza sconfitta per la prima volta dal maggio scorso. L’ha subito gol in ciascuna delle ultime sei partite interne di campionato (nove in totale, per una media di 1.5 a match), dopo avere tenuto la porta inviolata in cinque delle sei precedenti di Serie B. Ilnon ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila nelle otto trasferte del torneo in corso: due vittorie, tre pareggi e ...

