Un professore, anticipazioni 4^ puntata 2 dicembre: Manuel umilia Simone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La nuova puntata della fiction Un professore composta dagli episodi Michel Focault e Guy Debord ed in onda giovedì 2 dicembre porterà in scena due temi delicati e di grande attualità, ovvero l'inclusione sociale ed il revenge porn. Le anticipazioni rivelano che Dante terrà una lezione su Focault ai suoi studenti per spingerli a ragionare sulla paura del diverso e la tendenza al disprezzo e poi cercherà un confronto con suo figlio Simone. Quest'ultimo, nel corso di una visita di classe al museo diretto da Cecilia, bacerà il compagno Manuel che però, lo umilierà. Nel frattempo, Monica sarà vittima di rappresaglie da parte del suo ex fidanzato, il quale posterà in rete un video intimo della ragazza.

