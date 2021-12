' Un Cortese silenzio' | racconto teatrale a Palermo

(Di mercoledì 1 dicembre 2021), 1 dic. (Adnkronos) - “Un. Storia di un Uomo delle Istituzioni” è il titolo deldel regista e attore Vincenzo Pirrotta che andrà in scena Domenica 5 dicembre, alle ore 21, presso la sala ONU del Teatro Massimo di. L'iniziativa è promossa dall'Associazione “Libera” e condivisa da realtà associative locali quali “Parco Libero”, “Cassaro Alto” “Addio Pizzo”. Il lavoro, caratterizzato dai ritmi rapsodici legati alla tradizione del “Cunto”, traccia la vita professionale di Renato, investigatore di razza della Polizia di Stato e da ultimo Questore di, dipanandosi dai successi investigativi relativi alla cattura di pericolosi latitanti mafiosi come il capo di Cosa ...

Adnkronos

