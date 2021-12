Tutta Colpa di Freud: tutti i personaggi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tutta Colpa di Freud - Demetra Bellina, Caterina Shulha e Marta Gastini Debutta questa sera su Canale 5 Tutta Colpa di Freud, la serie tv firmata da Rolando Ravello e tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese. Una commedia familiare capace di far riflettere e offrire nuovi spunti rispetto alla versione cinematografica, della quale comunque non tradisce il senso, ampliandolo. L’abbiamo recensita per voi lo scorso mese di febbraio, in concomitanza con il debutto su Prime Video; proprio come Made in Italy, questa importante offerta seriale Mediaset è stata, infatti, già resa disponibile in streaming ed andrà adesso a far compagnia al pubblico di Canale 5, reduce al mercoledì sera dai drammi di Storia di una Famiglia Perbene. Nel cast della nuova serie, diverso da quello del film, ci ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 dicembre 2021)di- Demetra Bellina, Caterina Shulha e Marta Gastini Debutta questa sera su Canale 5di, la serie tv firmata da Rolando Ravello e tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese. Una commedia familiare capace di far riflettere e offrire nuovi spunti rispetto alla versione cinematografica, della quale comunque non tradisce il senso, ampliandolo. L’abbiamo recensita per voi lo scorso mese di febbraio, in concomitanza con il debutto su Prime Video; proprio come Made in Italy, questa importante offerta seriale Mediaset è stata, infatti, già resa disponibile in streaming ed andrà adesso a far compagnia al pubblico di Canale 5, reduce al mercoledì sera dai drammi di Storia di una Famiglia Perbene. Nel cast della nuova serie, diverso da quello del film, ci ...

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 #TuttaColpaDiFreud La serie, con #ClaudioBisio, #ClaudiaPandolfi e #MaxTortora… - Giorgiolaporta : Sono mesi che raccontano a reti unificate che la colpa dei nuovi picchi è tutta dei portuali di Trieste, di #Puzzer… - Eva_Starz : @OhhRenato È invecchiatissimooooo ?? Fa l’urologo in “tutta colpa di Freud - la serie” ?? - truthfullyjs : RT @MilleLeoe: 'è tutta colpa tua, se Nina si fosse innamorata di qualcun'altro sarebbe ancora viva' ed è qui che il mio cuoricino si è spe… - LorisAcquaviva_ : È tutta colpa dei fan di Soleil,com’è possibile? #GFVIP #TeamSoleil -