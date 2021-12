Tragedia sul lungomare, l’auto di Don Alberto si schianta contro un palo di cemento (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un terribile incidente stradale si è verificato nelle scorse ore e ha causato la morte di un uomo di 42 anni. La vittima era un sacerdote, don Alberto Pistolesi, che non ha avuto alcuno scampo in seguito all’impatto. Un dramma della strada, l’ennesimo, che ha fatto rimanere incredula un’intera comunità. Visto il ruolo che ricopriva, l’uomo era conosciuto praticamente da tutti. E sono davvero in tanti a piangerlo. Un decesso improvviso, frutto di una dinamica dei fatti davvero agghiacciante. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, don Alberto Pistolesi era a bordo della sua automobile, una Fiat Multipla, quando per cause che dovranno essere accertate dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo a quattro ruote e ha finito la sua corsa contro un palo di cemento. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un terribile incidente stradale si è verificato nelle scorse ore e ha causato la morte di un uomo di 42 anni. La vittima era un sacerdote, donPistolesi, che non ha avuto alcuno scampo in seguito all’impatto. Un dramma della strada, l’ennesimo, che ha fatto rimanere incredula un’intera comunità. Visto il ruolo che ricopriva, l’uomo era conosciuto praticamente da tutti. E sono davvero in tanti a piangerlo. Un decesso improvviso, frutto di una dinamica dei fatti davvero agghiacciante. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, donPistolesi era a bordo della sua automobile, una Fiat Multipla, quando per cause che dovranno essere accertate dalle forze dell’ordine, ha perso illlo del mezzo a quattro ruote e ha finito la sua corsaundi. ...

