Spalletti: «Difficile recuperare Fabian Ruiz e Koulibaly» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arriva direttamente dal tecnico del Napol, Luciano Spalletti, il primo commento sulle condizioni dei tre calciatori azzurri usciti per infortunio nel corso della gara contro il Sassuolo «Mi spiace che a Fabian avevo detto che potevo sostituirlo e lui mi ha detto latri due minuti e in quei due minuti ha avuto il problema all’adduttore.La squadra si era comportata bene su entrambe le fasce e ha fatto quello che doveva fare. È mancata la qualità di gestire quando conquistavamo palla, gliela abbiamo ridata spesso e loro ci hanno costruito questa aggressione finale» Le condizioni di Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly «Fabian ha un po’ di problemi e anche Koulibaly un po’ di problemi ce li ha. Di conseguenza diventa Difficile un recupero. A Insigne si è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arriva direttamente dal tecnico del Napol, Luciano, il primo commento sulle condizioni dei tre calciatori azzurri usciti per infortunio nel corso della gara contro il Sassuolo «Mi spiace che aavevo detto che potevo sostituirlo e lui mi ha detto latri due minuti e in quei due minuti ha avuto il problema all’adduttore.La squadra si era comportata bene su entrambe le fasce e ha fatto quello che doveva fare. È mancata la qualità di gestire quando conquistavamo palla, gliela abbiamo ridata spesso e loro ci hanno costruito questa aggressione finale» Le condizioni di Insigne,ha un po’ di problemi e ancheun po’ di problemi ce li ha. Di conseguenza diventaun recupero. A Insigne si è ...

