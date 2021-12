Sassuolo, Dionisi, “Abbiamo giocato alla pari contro un grande Napoli” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è rammarico per come si è messa la partita, bisogna fare i complimenti ai giocatori per come hanno creduto nel risultato dopo lo 0-2 del Napoli”. Queste le parole di Alessio Dionisi nel post gara di Sassuolo-Napoli, che in conferenza stampa ha commentato il pareggio contro gli azzurri. “Li Abbiamo chiusi nella metà campo – continua il tecnico – e dobbiamo prendere consapevolezza dopo questa prestazione e risultato. Abbiamo recuperato nelle statistiche in queste partite. Abbiamo tanta voglia di dimostrare quanto fatto stasera già in vista della prossima partita. Abbiamo giocatori di qualità e vogliamo costruire l’identità attorno alla nostra squadra. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è rammarico per come si è messa la partita, bisogna fare i complimenti airi per come hanno creduto nel risultato dopo lo 0-2 del”. Queste le parole di Alessionel post gara di, che in conferenza stampa ha commentato il pareggiogli azzurri. “Lichiusi nella metà campo – continua il tecnico – e dobbiamo prendere consapevolezza dopo questa prestazione e risultato.recuperato nelle statistiche in queste partite.tanta voglia di dimostrare quanto fatto stasera già in vista della prossima partita.ri di qualità e vogliamo costruire l’identità attornonostra squadra. ...

