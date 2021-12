Roma, tentato stupro nei bagni della Metro C: 46enne salvata dal capostazione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ancora un tentato stupro nella Metropolitana a Roma. Questa volta è successo nella stazione della Metro C Alessandrino. tentato stupro alla Metro Alessandrino La vittima, una 46enne di origine polacca, ieri sera si trovava in un bar in zona Prenestina. Lì ha conosciuto l’uomo, un 34enne rumeno, e hanno scambiato quattro chiacchiere nel locale. Al termine della serata la donna ha chiesto indicazioni su dove fosse una toilette. L’uomo si è proposto di accompagnarla vista l’ora tarda, per proteggerla da eventuali malintenzionati. Dietro la sua gentilezza, però, c’erano ben altre intenzioni. Il 34enne ha accompagnato la donna alla stazione Alessandrino, ovvero ai bagni pubblici più vicini, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ancora unnellapolitana a. Questa volta è successo nella stazioneC Alessandrino.allaAlessandrino La vittima, unadi origine polacca, ieri sera si trovava in un bar in zona Prenestina. Lì ha conosciuto l’uomo, un 34enne rumeno, e hanno scambiato quattro chiacchiere nel locale. Al termineserata la donna ha chiesto indicazioni su dove fosse una toilette. L’uomo si è proposto di accompagnarla vista l’ora tarda, per proteggerla da eventuali malintenzionati. Dietro la sua gentilezza, però, c’erano ben altre intenzioni. Il 34enne ha accompagnato la donna alla stazione Alessandrino, ovvero aipubblici più vicini, ...

