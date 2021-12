Primark apre il suo primo store in Sicilia

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il rivenditore internazionale inaugura il suo 400° punto vendita con l’apertura di Catania, a Misterbianco, man mano che prosegue la sua espansione in Italia, il rivenditore internazionale che offre ‘Amazing Fashion, at Amazing Prices’, ha inaugurato oggi l’attesissimo punto vendita di Catania. Il nuovo, situato all’interno del centro commerciale ‘Centro’ di Misterbianco, si estende su oltre 4.280 metri quadrati di superficie commerciale e ha creato 150 nuove opportunità di impiego, fornendo così un forte impulso all’economia locale.Inoltre, questo nuovo punto vendita di Catania segna anche un’entusiasmante pietra miliare, in quanto questa inaugurazione porta a 400 il totale di punti venditanel mondo.Nonostante gli umili inizi, con l’apertura delnegozio nel 1969 a ...

solitastronza : Oggi #PRIMARK apre a Catania . Bene , fra un mese ci si potrà andare …FORSE. - DebbyLoC : Oggi apre Primark a Catania e oggi sarebbe impossibile andarci perché ci sarà mezza popolazione buttata lì ma nei p… - palermo24h : Primark Catania, apre store: le regole d’accesso e i nuovi orari - Patry_P_ : @CinChiCin È uno stivaletto alla caviglia quindi dovrebbe essere poca la differenza con la ciabatta normale immagin… - stylesbeat : La prossima settimana apre primark a catania e ?????? -

