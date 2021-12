Pallone d’oro, Evra: «Si sentivano in colpa, hanno inventato un trofeo…» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ex bianconero Evra ha commentato la vittoria del Pallone d’oro da parte di Messi, attaccando France Football Patrice Evra, ex calciatore della Juventus e del Manchester United, sul suo profilo Instagram ha attaccato France Football dopo l’assegnazione del Pallone d’oro a Messi. TROFEO inventato – «Mi dispiace molto per Lewandowski. Quelli di France Football hanno dovuto inventare un trofeo per lui perché si sentivano in colpa. Sanno che questa è corruzione. La gente deve aprire gli occhi! Non sono il tipo di persona che dovrebbe dire chi merita un premio e chi no. Ma tutti scrivono nei commenti: rapina, rapina, rapina. Le persone non sono d’accordo su questa assegnazione. Sono sicuro che se inserisco un voto su chi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’ex bianconeroha commentato la vittoria delda parte di Messi, attaccando France Football Patrice, ex calciatore della Juventus e del Manchester United, sul suo profilo Instagram ha attaccato France Football dopo l’assegnazione dela Messi. TROFEO– «Mi dispiace molto per Lewandowski. Quelli di France Footballdovuto inventare un trofeo per lui perché siin. Sanno che questa è corruzione. La gente deve aprire gli occhi! Non sono il tipo di persona che dovrebbe dire chi merita un premio e chi no. Ma tutti scrivono nei commenti: rapina, rapina, rapina. Le persone non sono d’accordo su questa assegnazione. Sono sicuro che se inserisco un voto su chi ...

