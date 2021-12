Omicron, Ema contro Moderna: “Pensa solo a venderci altri vaccini” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Notizia numero 1: la presidente dalla Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha detto che “su Omicron gli scienziati dicono di non saperne abbastanza”. Quindi inutile terrorizzare il mondo prima del tempo. Notizia numero 2: per l’Oms non ci sono prove che suggeriscano che l’efficacia dei vaccini viene ridotta dalla nuova mutazione sudafricana. Notizia numero 3: i contagiati dalla temibilissima variante sono, al momento, tutti casi lievi. Quindi calma e gesso. Un vecchio detto suggeriva di non fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Media, politici e comunità scientifica avrebbero dovuto applicare il proverbio non appena il Sudafrica ha sequenziato la nuova mutazione. Anche perché di Omicron non sappiamo quanto è trasmissibile, se avrà effetti su malattia e ospedali, se è in grado di “bucare” i vaccini. Insomma: non ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Notizia numero 1: la presidente dalla Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha detto che “sugli scienziati dicono di non saperne abbastanza”. Quindi inutile terrorizzare il mondo prima del tempo. Notizia numero 2: per l’Oms non ci sono prove che suggeriscano che l’efficacia deiviene ridotta dalla nuova mutazione sudafricana. Notizia numero 3: i contagiati dalla temibilissima variante sono, al momento, tutti casi lievi. Quindi calma e gesso. Un vecchio detto suggeriva di non fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Media, politici e comunità scientifica avrebbero dovuto applicare il proverbio non appena il Sudafrica ha sequenziato la nuova mutazione. Anche perché dinon sappiamo quanto è trasmissibile, se avrà effetti su malattia e ospedali, se è in grado di “bucare” i. Insomma: non ...

