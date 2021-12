Milan | Brahim Diaz | “Mi piace avere delle responsabilità | Ibrahimovic può ancora giocare tanti anni”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il trequartista del, a poche ore dal calcio d’inizio del match contro il Genoa valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022, ha rilasciato un’intervista a Dazn: “Gioco con tutti e due i piedi, quando ho la palla al piede preferisco il sinistro, quando devo tirare il destro. Quindi se proprio devo scegliere dico il destro perché lo uso per calciare, anche se quando dribblo uso di più il sinistro. Ho sempre giocato usando i due piedi. Mi, sono un ragazzo con personalità, non mi interessa la pressione di indossare questo numero. Io penso solo acome ho sempre fatto”. “Iovic ha la stessa età di mio papà. Lui è come Benjamin Button, può...

Milan, le parole del trequartista spagnolo Brahim Diaz: "Mi piace avere delle responsabilità, Ibrahimovic può ancora giocare tanti anni" ...Brahim Diaz a DAZN – Brahim Diaz, trequartista rossonero, ha rilasciato un'intervista a DAZN per parlare della sua esperienza con la maglia del Milan. Queste le sue parole: Qual è il suo piede preferi ...