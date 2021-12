Max Biaggi: nuovo record di velocità con la Voxan Wattman elettrica - News (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come già accaduto lo scorso anno , Max Biaggi e la Voxan hanno puntato a riscrivere la storia dei record di velocità per quanto riguarda le moto elettriche . Negli scorsi giorni, infatti, il sei volte ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come già accaduto lo scorso anno , Maxe lahanno puntato a riscrivere la storia deidiper quanto riguarda le moto elettriche . Negli scorsi giorni, infatti, il sei volte ...

Valentino Rossi: "Potevo ritirarmi dopo Ducati. Oggi devo ringraziare Biaggi, poi sono arrivati Stoner, Lorenzo e Marquez?" Valentino Rossi torna a parlare della sua carriera e del futuro, mettendo in fila i suoi rivali da Max Biaggi a Marc Marquez: il primo, per il Dottore, è stata una benedizione L o sport, qualunque esso sia, è competizione. Una sfida con sé stessi ma anche con tutti gli altri, che diventano un ...

Valentino Rossi, parole a sorpresa su Max Biaggi "Devo ringraziare la rivalità con Biaggi ", Valentino Rossi torna a mandare un messaggio di pace al suo primo grande rivale in MotoGp. "Ho goduto di grandi rivalità durante tutta la mia carriera, sopr ...

