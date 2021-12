LIVE Sci alpino, Prova Discesa Beaver Creek in DIRETTA: Paris e Mayer non spingono, Franz in testa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26 Discesa interlocutoria dello sloveno Cater, anche Johan Clarey non sta brillando. 19.24 L’azzurro alza il piede nella parte bassa del tracciato e si inserisce in sesta posizione a +1”74. 19.22 Partito Dominik Paris! Subito in vantaggio al primo intermedio. 19.21 Anche Kriechmayr accusa un ritardo pesante: +2”25. Dopo Kryenbuehl tocca a Paris! 19.20 Il norvegese si inserisce in terza posizione a +0”88. Al cancelletto di partenza Vincent Kriechmayr. 19.18 Nemmeno Mayer svela le sue carte: +2”02 dal connazionale. Ora Jansrud. 19.17 In pista il leader della classifica di specialità Matthias Mayer. 19.16 Anche Bryce Bennett e Andreas Sander terminano la loro Prova a più di due secondi dall’austriaco. 19.14 Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26interlocutoria dello sloveno Cater, anche Johan Clarey non sta brillando. 19.24 L’azzurro alza il piede nella parte bassa del tracciato e si inserisce in sesta posizione a +1”74. 19.22 Partito Dominik! Subito in vantaggio al primo intermedio. 19.21 Anche Kriechmayr accusa un ritardo pesante: +2”25. Dopo Kryenbuehl tocca a! 19.20 Il norvegese si inserisce in terza posizione a +0”88. Al cancelletto di partenza Vincent Kriechmayr. 19.18 Nemmenosvela le sue carte: +2”02 dal connazionale. Ora Jansrud. 19.17 In pista il leader della classifica di specialità Matthias. 19.16 Anche Bryce Bennett e Andreas Sander terminano la loroa più di due secondi dall’austriaco. 19.14 Il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia studia la linea ideale per la gara - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia studia la linea ideale per la gara - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Beaver Creek in DIRETTA: Dominik Paris cerca subito risposte in vista del tour de for… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: Goggia è inarrivabile! Tre azzurre nelle migliori dieci, buon r… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: Goggia è inarrivabile! Tre azzurre nelle migliori dieci, buon r… -