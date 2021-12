Advertising

sportli26181512 : Inzaghi: 'Approccio strepitoso, con questa voglia andremo lontano': Inzaghi: 'Approccio strepitoso, con questa vogl… - interclubpavia : Calcio: Inter; Inzaghi, soddisfatto di approccio e prestazione - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Inter; Inzaghi, soddisfatto di approccio e prestazione Dobbiamo continuare a correre perché davanti vanno forte - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter, Inzaghi in conferenza: “Grande approccio. De Vrij e Bastoni a Roma? Speriamo” - fcin1908it : Inter, Inzaghi in conferenza: “Grande approccio. De Vrij e Bastoni a Roma? Speriamo” -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Approccio

Questa Inter piace sempre di più a Simone: tre punti senza alcuna sofferenza con lo Spezia e la prospettiva di una Roma da affrontare senza due pilastri come Abraham e Karsdorp. "Era una partita importante, da approcciare bene. I ...ha proseguito parlando del match e degli obiettivi: "Trovando squadre che ti aspettano devi essere bravo, poi Gagliardini ha meritato il gol per come lavora quotidianamente. Dumfries? Mi ha ...Contro lo Spezia l'Inter centra la terza vittoria consecutiva in campionato e prosegue la sua corsa scudetto. Al termine della gara è soddisfatto Simone Inzaghi per la prova della sua squadra. Queste ...Il tecnico dei nerazzurri al termine della vittoriosa sfida contro lo Spezia: "In classifica tutti corrono. Noi non dobbiamo mollare" ...