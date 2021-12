In Tutta Colpa di Freud va in scena un matrimonio: anticipazioni 8 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nonostante le festività dell’8 dicembre, Tutta Colpa di Freud torna in onda su Canale5 con Claudio Bisio al comando dell’allegra e folle banda di protagonisti della nuova fiction Mediaset. Gli esperti del settore sono pronti a puntare tutto sulla fiction convinti che i risultati saranno buoni almeno rispetto alla media a cui il prime time di Canale5 ci ha abituati, ma sarà davvero così? Tutta Colpa di Freud tornerà la prossima settimana, l’8 dicembre, con una nuova puntata in cui, mentre la terapia con Anna dissotterra il passato di Francesco e Angelica, Marta si scuote dalla sua depressione incontrando Riccardo, un adorabile avvocato del lavoro che può aiutarla nella causa contro Ettore. A quanto pare però niente è come sembra e anche lui ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nonostante le festività dell’8ditorna in onda su Canale5 con Claudio Bisio al comando dell’allegra e folle banda di protagonisti della nuova fiction Mediaset. Gli esperti del settore sono pronti a puntare tutto sulla fiction convinti che i risultati saranno buoni almeno rispetto alla media a cui il prime time di Canale5 ci ha abituati, ma sarà davvero così?ditornerà la prossima settimana, l’8, con una nuova puntata in cui, mentre la terapia con Anna dissotterra il passato di Francesco e Angelica, Marta si scuote dalla sua depressione incontrando Riccardo, un adorabile avvocato del lavoro che può aiutarla nella causa contro Ettore. A quanto pare però niente è come sembra e anche lui ...

