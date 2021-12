I 10 video più visti su youtube del 2021, quante soprese! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) youtube ha annunciato i video che hanno fatto più tendenza e quindi più visti del 2021 in Italia. Cosa abbiamo visto di più durante questo 2021? A giudicare dalla classifica dei video non musicali, è stato l’anno dell’Italia che vince tutto – soprattutto gli Europei di calcio e le Olimpiadi –, che impazzisce per i comici di LOL e si interroga sui vaccini. È stato anche l’anno della consacrazione dei video podcast, con Muschio Selvaggio di Fedez al centro della classifica. Ecco la lista completa I 10 video più popolari in Italia: Sky Sport – Euro2020, finale: Italia-Inghilterra 4-3 dcr, gol e highlights Me contro Te – PROPOSTA DI MATRIMONIO – SOFÌ & LUÌ Amazon Prime video Italia – LOL: Chi ride è fuori ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 1 dicembre 2021)ha annunciato iche hanno fatto più tendenza e quindi piùdelin Italia. Cosa abbiamo visto di più durante questo? A giudicare dalla classifica deinon musicali, è stato l’anno dell’Italia che vince tutto – soprattutto gli Europei di calcio e le Olimpiadi –, che impazzisce per i comici di LOL e si interroga sui vaccini. È stato anche l’anno della consacrazione deipodcast, con Muschio Selvaggio di Fedez al centro della classifica. Ecco la lista completa I 10più popolari in Italia: Sky Sport – Euro2020, finale: Italia-Inghilterra 4-3 dcr, gol e highlights Me contro Te – PROPOSTA DI MATRIMONIO – SOFÌ & LUÌ Amazon PrimeItalia – LOL: Chi ride è fuori ...

