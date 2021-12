Gagliardini e rigore di Lautaro: comodo 2-0 Inter. La Roma si ferma a Bologna: decisivo Svanberg (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Inter non sbaglia e batte lo Spezia a San Siro. I nerazzurri si impongono 2-0, con un gol per tempo. Gagliardini la sblocca nel primo tempo, al termine di una grande azione dei nerazzurri, con un bellissimo assist di Lautaro Martinez. Lautaro che nella ripresa segna la rete del 2-0 su calcio di rigore, assegnato al 58?. L’Inter sale a 34 punti, scavalca momentaneamente il Milan (impegnato tra poco con il Genoa) e si porta momentaneamente a -1 dal Napoli (impegnato a breve con il Sassuolo). Nell’altra gara, la Roma cade 1-0 a Bologna e si allontana dal quarto posto, distante ora 6 punti. Decisiva la rete di Svanberg al 35?. Roma che resta quinta a 25 punti, con il Bologna che si porta in zona Europa, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’non sbaglia e batte lo Spezia a San Siro. I nerazzurri si impongono 2-0, con un gol per tempo.la sblocca nel primo tempo, al termine di una grande azione dei nerazzurri, con un bellissimo assist diMartinez.che nella ripresa segna la rete del 2-0 su calcio di, assegnato al 58?. L’sale a 34 punti, scavalca momentaneamente il Milan (impegnato tra poco con il Genoa) e si porta momentaneamente a -1 dal Napoli (impegnato a breve con il Sassuolo). Nell’altra gara, lacade 1-0 ae si allontana dal quarto posto, distante ora 6 punti. Decisiva la rete dial 35?.che resta quinta a 25 punti, con ilche si porta in zona Europa, ...

