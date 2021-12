“È ora di dire la verità”. UeD nel caos, la segnalazione bomba su Armando Incarnato agita lo studio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Uomini e Donne, polemiche intorno ad Armando Incarnato: sul cavaliere napoletano spunta una segnalazione bomba. Per lui non sono momenti facili, solo pochi giorni fa era stato travolto dalle polemiche salvato in calcio d’angolo da Maria De Filippi. A spingere la padrona di casa a intervenire il caso legato alle foto, poi rivelatesi una bufala, su Marcello. “Penso che Armando su questa segnalazione abbia preso una toppata, perché si fida di gente che gli manda queste cose. La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede”, questa la spiegazione di Maria. “È una fonte che vive di questo programma, inventandosi cose da anni”. Armando Incarnato aveva fatto un passo indietro, chiedendo scusa a Marcello per la situazione che si era creata. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Uomini e Donne, polemiche intorno ad: sul cavaliere napoletano spunta una. Per lui non sono momenti facili, solo pochi giorni fa era stato travolto dalle polemiche salvato in calcio d’angolo da Maria De Filippi. A spingere la padrona di casa a intervenire il caso legato alle foto, poi rivelatesi una bufala, su Marcello. “Penso chesu questaabbia preso una toppata, perché si fida di gente che gli manda queste cose. La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede”, questa la spiegazione di Maria. “È una fonte che vive di questo programma, inventandosi cose da anni”.aveva fatto un passo indietro, chiedendo scusa a Marcello per la situazione che si era creata. ...

