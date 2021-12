Defrel fallo su Rrahmani, il gol di Ferrari nasce da un errore arbitrale – VIDEO (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sassuolo-Napoli termina 2-2 ma ci sono tanti episodi di moviola, come il gol di Ferrari: prima c’era un fallo di Defrel su Rrahmani. La punizione che porta al gol di Ferrari nasce da un calcio di punizione assegnato da Pezzuto per un fallo di Demme poco oltre il limite dell’area di rigore. Già l’intervento di Demme sembra al limite, ma ancora prima, come si vede dalle immagini, c’è un intervento evidentemente falloso di Defrel su Rrahmani. L’attaccante del Sassuolo pressa Rrahmani, riesce a contrastarlo in maniera fallosa. È evidente come la gamba sinistra di Defrel tocchi il ginocchio di Rrahmani sbilanciandolo. Eppure l’arbitro decide di far ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sassuolo-Napoli termina 2-2 ma ci sono tanti episodi di moviola, come il gol di: prima c’era undisu. La punizione che porta al gol dida un calcio di punizione assegnato da Pezzuto per undi Demme poco oltre il limite dell’area di rigore. Già l’intervento di Demme sembra al limite, ma ancora prima, come si vede dalle immagini, c’è un intervento evidentementeso disu. L’attaccante del Sassuolo pressa, riesce a contrastarlo in manierasa. È evidente come la gamba sinistra ditocchi il ginocchio disbilanciandolo. Eppure l’arbitro decide di far ...

pietromichi : @Kriste2013 @FBiasin Ma per piacere dai, se quello di Defrel è fallo chiudiamo tutto. Quello di Berardi è fallo, non quello di Defrel - JhL1908 : RT @armcopp: Calcio è di #Defrel a #Rrhamani: no fallo. Palla e piede di #Demme: fallo e giallo (che nemmeno doveva esserci perché avrebbe… - StopardiOO : @FBiasin nell'azione del pareggio #defrel: fallo o non fallo? #demme fallo o non fallo??? inutile fare i vaghi, lo s… - tore57urci : RT @armcopp: Calcio è di #Defrel a #Rrhamani: no fallo. Palla e piede di #Demme: fallo e giallo (che nemmeno doveva esserci perché avrebbe… - thewarrior82 : RT @armcopp: Calcio è di #Defrel a #Rrhamani: no fallo. Palla e piede di #Demme: fallo e giallo (che nemmeno doveva esserci perché avrebbe… -