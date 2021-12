Covid: morto parroco a Parete nel Casertano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoParete (Ce) – E’ morto causa Covid il parroco della chiesa di San Pietro Apostolo di Parete (Caserta), don Emilio Tamburrino, ricoverato da qualche giorno. A darne notizia il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, che in un breve post su facebook conferma “la triste notizia. Il nostro caro Don Emilio – scrive Pellegrino – ci ha lasciati. Parete piange il suo caro parroco”. Lo stesso sindaco era stato in contatto nei giorni scorsi con il sacerdote, e dopo aver saputo della sua positività, si era sottoposto ad un tampone risultato negativo. Ad oggi nel Casertano, rivela il report giornaliero dell’Asl, sono 3207 le persone positive al Covid, con un calo rispetto a ieri di 43 unità, frutto di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – E’causaildella chiesa di San Pietro Apostolo di(Caserta), don Emilio Tamburrino, ricoverato da qualche giorno. A darne notizia il sindaco di, Gino Pellegrino, che in un breve post su facebook conferma “la triste notizia. Il nostro caro Don Emilio – scrive Pellegrino – ci ha lasciati.piange il suo caro”. Lo stesso sindaco era stato in contatto nei giorni scorsi con il sacerdote, e dopo aver saputo della sua positività, si era sottoposto ad un tampone risultato negativo. Ad oggi nel, rivela il report giornaliero dell’Asl, sono 3207 le persone positive al, con un calo rispetto a ieri di 43 unità, frutto di ...

