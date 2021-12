Caso plusvalenze | arriva la riforma già dal 2022 | ecco cosa cambierà

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, si sta muovendo il fronte politico - sportivo proprio alla luce del caos, per cui la Figc sta portando avanti l'iter e il progetto per ...

La FIGC è a lavoro per una nuova norma che elimini lefittizie, dopo l'esplosione delnegli ultimi giorni Come rivela La Gazzetta dello Sport sarebbe allo studio una nuova norma studiata dalla FIGC per eliminare lefittize. ...Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, si sta muovendo il fronte politico - sportivo proprio alla luce del caos, per cui la Figc sta portando avanti l'iter e il progetto per ...Tra i calciatori coinvolti nel giro delle plusvalenze gonfiate del club bianconero c’è anche il difensore arrivato la scorsa estate in prestito in riva al Crati Quattro mesi di intercettazioni, 12 ore ...Come noto, la Procura FIGC già a fine ottobre, dopo le segnalazioni CoViSoC, ha aperto un fascicolo nei confronti della Juve. La procura FIGC aprirà nuovo fascicolo. vedi letture. Le decisioni della g ...