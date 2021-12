Berlusconi stoppa i no vax in tv | sospesi Fuori dal Coro e Diritto e Rovescio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Troppo spazio ai no vax. Così per "dal" e "", talk condotti da Mario Giordano e Paolo Del Debbio su Rete 4, la pausa natalizia sarà più lunga rispetto ai programmi competitor. Lo ha deciso Mediaset, che sempre più negli ultimi tempi è sembrata insofferente nei confronti della narrazione offerta dai due contenitori televisivi, dove il dissenso antivaccinista trova spesso una casa naturale in cui agitare le proprie tesi bislacche. Le ultime puntate del 2021 andranno in onda il 7 e il 9 dicembre. Dopo di ché, sia per Giordano che per Del Debbio, il ritorno in onda è previsto per la fine di gennaio (rispettivamente il 25 e 27 del mese), quando nel frattempo, invece, la gran parte delle trasmissioni sarà già ripartita, dalla settimana successiva all'epifania. Perché Mediaset sospende ...