Barbara D'Urso e Federica Panicucci: Ne Resterà Soltanto Una! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Federica Panicucci e Barbara D'Urso torneranno in onda a gennaio? Questa è la domanda che da settimane circola sul web. A fare chiarezza sulla vicenda, un giornalista esperto di dinamiche televisive, secondo il quale la D'Urso sarà ancora alla guida del suo Pomeriggio 5 nel 2022. Sembrano invece esserci cattive notizie per quanto riguarda la Panicucci. Vediamo nel dettaglio le ultime indiscrezioni sulle due conduttrici! Federica Panicucci e Barbara D'Urso: una delle due riconfermata, l'altra no! Da settimane non si parla d'altro che del futuro lavorativo di Federica Panicucci e Barbara D'Urso. I due volti di punta di Canale 5, secondo quanto aveva ...

