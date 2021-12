Arriva la 'Disability Card' per semplificare la vita a 4 milioni di persone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La nuova 'carta d'identità' avrà una durata di dieci anni poi dovrà essere rinnovata. Consentirà di accedere a servizi e beni. Con questo progetto "andiamo verso il futuro rivolto alla semplificazione, alla sburocratizzazione e all'inclusione" ha detto il ministro per le Disabilità, Erika Stefani Leggi su rainews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La nuova 'carta d'identità' avrà una durata di dieci anni poi dovrà essere rinnovata. Consentirà di accedere a servizi e beni. Con questo progetto "andiamo verso il futuro rivolto alla semplificazione, alla sburocratizzazione e all'inclusione" ha detto il ministro per le Disabilità, Erika Stefani

