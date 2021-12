Al via la campagna abbonamenti ReggiaCard2022 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Anche quest’anno la Reggia di Caserta dà la possibilità ai suoi visitatori più fedeli di aderire alla campagna abbonamenti per vivere il Complesso vanvitelliano tutto l’anno. Quattro le tipologie disponibili: “Ercole”, “Venere”, “Atlante”, “Leoni”, con valenza dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’abbonamento “Ercole”, individuale per adulti dai 31 ai 64 anni, ha un costo di 50 euro; l’abbonamento “Venere”, per giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni (valido fino all’anno di compimento del 30esimo anno di età incluso), ha un costo di 35 euro; l’abbonamento “Atlante”, per persone con età superiore ai 65 anni (valido dall’anno di compimento del 65esimo anno di età), al costo di 35 euro; l’abbonamento “Leoni”, per due, al costo di 80 euro. Molti i vantaggi per i titolari di ReggiaCard2022: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Anche quest’anno la Reggia di Caserta dà la possibilità ai suoi visitatori più fedeli di aderire allaper vivere il Complesso vanvitelliano tutto l’anno. Quattro le tipologie disponibili: “Ercole”, “Venere”, “Atlante”, “Leoni”, con valenza dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’abbonamento “Ercole”, individuale per adulti dai 31 ai 64 anni, ha un costo di 50 euro; l’abbonamento “Venere”, per giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni (valido fino all’anno di compimento del 30esimo anno di età incluso), ha un costo di 35 euro; l’abbonamento “Atlante”, per persone con età superiore ai 65 anni (valido dall’anno di compimento del 65esimo anno di età), al costo di 35 euro; l’abbonamento “Leoni”, per due, al costo di 80 euro. Molti i vantaggi per i titolari di: ...

