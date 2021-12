Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti (Di martedì 30 novembre 2021) E' di almeno tre morti e sei feriti il bilancio di una sparatoria in un liceo in Michigan. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avrebbe 15 anni ed è stato fermato dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 novembre 2021) E' di almeno tree sei feriti il bilancio di unain unin. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avrebbe 15 anni ed è stato fermato dalla ...

Advertising

repubblica : Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti - LaStampa : Usa, sparatoria in una scuola in Michigan: tre studenti uccisi - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA, sparatoria in un liceo nel #Michigan: 3 morti Il killer sarebbe un rag… - adpucci : RT @repubblica: Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti - teletext_ch_it : USA: sparatoria in una scuola, 3 morti -