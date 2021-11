Romina Power, il post è carico di dolore: “I will never stop searching for you” (Di martedì 30 novembre 2021) Romina Power ed un dolore incancellabile. Un post struggente dedicato a sua figlia Ylenia che il 29 novembre 2021 ha compiuto 51 anni. Cosa ha scritto mamma Romina a sua figlia Ylenia? Romina-Power- Ylenia-e-Albano-Carrisi-AltranotiziaIl 29 novembre 1993 è stato il suo ultimo compleanno, per molti, non per tutti. Il 1 gennaio 1994, la sua telefonata a casa e le parole pronunciate a sua madre che sono state anche le ultime. Da gennaio 1994 di lei si sono perse le tracce. In quel periodo si trovava negli Stati Uniti, esattamente a New Orleans, dove da alcuni mesi frequentava il trombettista di strada Alexander Masakela. Il 29 novembre 2021 Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 51 anni. E nel giorno del compleanno della sua primogenita, la cantante ha ... Leggi su altranotizia (Di martedì 30 novembre 2021)ed unincancellabile. Unstruggente dedicato a sua figlia Ylenia che il 29 novembre 2021 ha compiuto 51 anni. Cosa ha scritto mammaa sua figlia Ylenia?- Ylenia-e-Albano-Carrisi-AltranotiziaIl 29 novembre 1993 è stato il suo ultimo compleanno, per molti, non per tutti. Il 1 gennaio 1994, la sua telefonata a casa e le parole pronunciate a sua madre che sono state anche le ultime. Da gennaio 1994 di lei si sono perse le tracce. In quel periodo si trovava negli Stati Uniti, esattamente a New Orleans, dove da alcuni mesi frequentava il trombettista di strada Alexander Masakela. Il 29 novembre 2021 Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 51 anni. E nel giorno del compleanno della sua primogenita, la cantante ha ...

