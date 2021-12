Roma | scontro tra auto e monopattino | morto 48enne

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 30 novembre 2021) Unitaliano alla guida di une’in seguito a un incidente con una macchina a. E’ successo intorno alle 18 30 in via Cesare Federici all’incrocio con via Cristoforo Colombo nel quartiere Ardeatino. Sul posto gli agenti della Polizia Locale VIII Gruppo Tintoretto e i sanitari del 118 che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare il decesso. Il conducente dell’si e’ subito fermato per chiamare i soccorsi. Sul posto altre pattuglie dei caschi bianchi hanno delimitato l’area per i rilievi e per agevolare la viabilita’ nella zona. Sono tuttora in corso da parte degli agenti tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. (Adnkronos) L'articolo proviene da Forze Armate News.