Roma | La coppia Abraham-Zaniolo fa felice Mourinho

(Di martedì 30 novembre 2021) Joséha scoperto che lafunziona e difficilmente ora vorrà rinunciarci. Dopo la partita di Conference contro lo Zorya è arrivata un’altra grande prestazione contro il Torino domenica. I due insieme compongono un tandem d’attacco fatto di forza, potenza fisica e tecnica, che ha convinto più di quello proposto a Venezia, dove l’inglese era affiancato da Shomurodov. Ad ora tra numero 9 e 22 c’è una grande intesa, sia dentro che fuori dal campo: si frequentano e si capiscono. Contro il Toro è arrivato un solo gol, ma è stato frutto di una bella azione corale dove si è vista tutta la loro intesa, dato che l’ex interista ha fatto velo per favorire la conclusione del centravanti; in campo si sono cercati, si sono aiutati, hanno anche discusso qualche secondo quando c’era da calciare il rigore ...

