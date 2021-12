Pasalic falso nueve | Gasp vanta 17 titolari Il Venezia deve ancora crescere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pasalic falso

Nel turno infrasettimanale strepitosa vittoria dell'Atalanta al Gewiss Stadium contro il Venezia per 4 - 0. Tripletta per Mario, festeggia anche Koopmeiners. Il commento di Fabio Bianchi...affronta i padroni di casa all'Arechi e spera in una vittoria per riscattare il doppio passo... Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle;; Ilicic, ...“Gasperini sa fare le sue scelte e piazzare dietro a Duvan chi è in grado di seguirlo nell'impostare e concludere l'azione in rete" ...Tredicesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. L’Inter batte il Napoli; Milan sconfitto a Firenze.