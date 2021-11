Pallone d’Oro 2021, Sky Deutschland non ci sta: “Una farsa, Lewandowski meritava altro” (Di martedì 30 novembre 2021) Proseguono le polemiche in merito all’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. A molti non è infatti andata giù la vittoria di Lionel Messi, che ha avuto la meglio su Robert Lewandowski. Tra questi Sky Deutschland, che sul proprio sito titolo “Lewandowski non meritava questa farsa“. Per motivare tale affermazione, l’emittente spiega: “Lewandowski ha infranto il primato di gol di Gerd Muller in Bundesliga, segna gol a ripetizione, conquista titoli e polverizza record. Messi? Ha conquistato la Copa America e nessuno ha da obiettare sul fatto che sia stato eccezionale per tutto l’arco del torneo. Nel resto dell’anno, però, è apparso sbiadito e con il fascino degli anni passati andato perduto“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Proseguono le polemiche in merito all’assegnazione del. A molti non è infatti andata giù la vittoria di Lionel Messi, che ha avuto la meglio su Robert. Tra questi Sky, che sul proprio sito titolo “nonquesta“. Per motivare tale affermazione, l’emittente spiega: “ha infranto il primato di gol di Gerd Muller in Bundesliga, segna gol a ripetizione, conquista titoli e polverizza record. Messi? Ha conquistato la Copa America e nessuno ha da obiettare sul fatto che sia stato eccezionale per tutto l’arco del torneo. Nel resto dell’anno, però, è apparso sbiadito e con il fascino degli anni passati andato perduto“. SportFace.

acmilan : A worthy Rossonero representative at the #BallonDor: @simonkjaer1989 ??? Orgogliosi di avere un campione come te a… - chiellini : Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi h… - AlfredoPedulla : Pallone d’Oro a #Messi: gli assegnassero i prossimi due, tanto quello che fai durante la stagione non conta un tubo… - LuceAlgida : @PieroPradelli @NaRDoViGNaLi @PaoloCond Milito quell'anno era meglio di Pelé. Il Pallone d'Oro ormai è senza senso ?? - flamanc24 : RT @cjmimun: Pallone d'Oro:media Germania, 'Lewandowski non meritava farsa' hanno ragione ! -