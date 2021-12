Ora i Cinquestelle vogliono i soldi pubblici

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Movimento 5 stelle farà ricorso al finanziamento pubblico. Lo hanno deciso gli iscritti, rispondendo al quesito on line "Approvi la proposta di richiedere l`accesso al finanziamento del 2×1000 e al finanziamento privato in regime fiscale agevolato mediante iscrizione al registro nazionale di cui al D.L. 143/2013?". Hanno votato Sì in 24.360. Hanno votato No in 9.531. La proposta è quindi passata con il 72 per cento circa dei voti favorevoli. Si tratta di un finanziamento pubblico indiretto e non a carico di tutti i contribuenti ma nella forma regolata dalle norme approvate all'epoca del governo Letta, quindi con la destinazione di parte delle entrate fiscali su indicazione volontaria dei singoli cittadini che intendono contribuire, con il 2 per mille del loro reddito, alla vita dei partiti.Gli iscritti hanno votato anche per esprimere le loro preferenze per quanto riguarda la ...