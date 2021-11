GF Vip, il web in rivolta contro Signorini per il trattamento riservato a Lulù: “Vergogna!” (Di martedì 30 novembre 2021) Ancora una volta è polemica sulla conduzione di Alfonso Signorini e su come il conduttore, a detta di migliaia e migliaia di utenti social che seguono il Grande Fratello Vip 6, abbia delle spudorate preferenze: ad alcuni concorrenti permette di tutto, mentre nei confronti di altri è duro in maniera anche molto cattiva. Stavolta al centro delle proteste del web c’è il modo in cui Signorini ha trattato Lulù Salassié. GF Vip 6, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: “Sono innamorato di te” Alle 6 del mattino l'attore quasi in lacrime ha confessato all'amica di provare dei sentimenti nei suoi confronti GF Vip 6, Alfonso Signorini durissimo con Lulù Salassié Dopo che Lulù Salassié ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 novembre 2021) Ancora una volta è polemica sulla conduzione di Alfonsoe su come il conduttore, a detta di migliaia e migliaia di utenti social che seguono il Grande Fratello Vip 6, abbia delle spudorate preferenze: ad alcuni concorrenti permette di tutto, mentre nei confronti di altri è duro in maniera anche molto cattiva. Stavolta al centro delle proteste del web c’è il modo in cuiha trattatoSalassié. GF Vip 6, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: “Sono innamorato di te” Alle 6 del mattino l'attore quasi in lacrime ha confessato all'amica di provare dei sentimenti nei suoi confronti GF Vip 6, Alfonsodurissimo conSalassié Dopo cheSalassié ha ...

