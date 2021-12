Bradley Cooper minacciato con un coltello: “Avevo abbassato la guardia” (Di martedì 30 novembre 2021) Bradley Cooper ha svelato di aver vissuto un’esperienza terrificante. L’attore di A Star is Born, mentre andava a prendere la figlia a scuola, è stato minacciato con un coltello nella metropolitana di New York. Il brutto episodio è avvenuto poco prima della pandemia, in una città che fino a quel momento lui considerava tranquilla. Vi raccomandiamo... Bradley Cooper parla del suo rapporto con Lady Gaga: "Stavamo solo recitando" In un’intervista a Dax Shepherd, sul podcast Armchair Expert, Bradley ha raccontato di essere diretto verso la scuola di sua figlia Lea, nata dalla relazione con l’ex fidanzata Irina Shayk, quando è stato minacciato da un uomo con un ... Leggi su diredonna (Di martedì 30 novembre 2021)ha svelato di aver vissuto un’esperienza terrificante. L’attore di A Star is Born, mentre andava a prendere la figlia a scuola, è statocon unnella metropolitana di New York. Il brutto episodio è avvenuto poco prima della pandemia, in una città che fino a quel momento lui considerava tranquilla. Vi raccomandiamo...parla del suo rapporto con Lady Gaga: "Stavamo solo recitando" In un’intervista a Dax Shepherd, sul podcast Armchair Expert,ha raccontato di essere diretto verso la scuola di sua figlia Lea, nata dalla relazione con l’ex fidanzata Irina Shayk, quando è statoda un uomo con un ...

