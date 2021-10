Via alla discussione sullo scioglimento di Forza Nuova, ma per il decreto la strada è in salita (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La discussione al Senato inizia oggi, alle 14.30. Quattro mozioni di centrosinistra, due di centrodestra per uno o più scioglimenti, a cominciare da quello di Forza Nuova, che però sembrano tutti in salita. Tanto più dopo le parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ieri riferendo al parlamento ha parlato di criticità nella gestione dell’ordine pubblico per la manifestazione al termine della quale, ormai dieci giorni fa, l’organizzazione neofascista capeggiata da Roberto Fiore ha assaltato la sede nazionale della Cgil. Le mozioni Per ragioni tecniche che, assicurano alcuni dei protagonisti, non nascondono divisioni politiche, il centrosinistra ha presentato ben quattro mozioni diverse: Pd, Movimento cinque stelle, Italia Viva e gruppo misto che include sia Sinistra Italiana sia il prestigioso nome ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laal Senato inizia oggi, alle 14.30. Quattro mozioni di centrosinistra, due di centrodestra per uno o più scioglimenti, a cominciare da quello di, che però sembrano tutti in. Tanto più dopo le parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che ieri riferendo al parlamento ha parlato di criticità nella gestione dell’ordine pubblico per la manifestazione al termine della quale, ormai dieci giorni fa, l’organizzazione neofascista capeggiata da Roberto Fiore ha assaltato la sede nazionale della Cgil. Le mozioni Per ragioni tecniche che, assicurano alcuni dei protagonisti, non nascondono divisioni politiche, il centrosinistra ha presentato ben quattro mozioni diverse: Pd, Movimento cinque stelle, Italia Viva e gruppo misto che include sia Sinistra Italiana sia il prestigioso nome ...

