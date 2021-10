Una spada utilizzata durante le crociate è stata ritrovata da un sub (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un ritrovamento d'altri tempi. Una spada risalente a 900 anni fa, probabilmente utilizzata durante le crociate, è stata casualmente recuperata da un tuffatore, Shlomi Katzin, al largo della città di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un ritrovamento d'altri tempi. Unarisalente a 900 anni fa, probabilmentele, ècasualmente recuperata da un tuffatore, Shlomi Katzin, al largo della città di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele, recuperata in mare una spada crociata. Incrostata da organismi marini, 'ma in stato perfetto'. #ANSA - HuffPostItalia : Un sub trova una spada di 900 anni fa. Fu utilizzata durante le crociate - Avvenire_Nei : Terra Santa. Sub israeliano ritrova in mare una spada dei crociati - Toni_ct_1 : RT @BernardShakey11: Israele, recuperata in mare una spada crociata - FabioC_Spada : RT @AzzurraBarbuto: Ci fosse stato un collega, e dico uno, uno solo, che mi abbia fatto una chiamata o mandato un messaggio per esprimermi… -