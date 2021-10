"Un errore dell'arbitro". Sulla sconfitta del Milan è già polemica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C'è un evidente fallo non sanzionato di Taremi ai danni di Bennacer sull'azione che porta al gol del Porto: ecco l'errore dell'arbitro tedesco che allontana il Milan dalla qualificazione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C'è un evidente fallo non sanzionato di Taremi ai danni di Bennacer sull'azione che porta al gol del Porto: ecco l'tedesco che allontana ildalla qualificazione

Advertising

sportmediaset : #PortoMilan, Cesari: 'Errore grave dell'arbitro sul gol di Luis Diaz'. #SportMediaset - fanpage : Un gravissimo errore dell'arbitro salva (almeno per il momento) la Juventus. Orsato ha fermato Abraham mentre stava… - infoitsport : 'Un errore dell'arbitro'. Sulla sconfitta del Milan è già polemica - drugo56873141 : @superbadile @nerosolari ah ok. c'è anche l'articolo della donna incinta manganellata che ha perso il bambino, che… - texte1tsuzuki : RT @errante_l: e,..“Il mio errore è stato non averti incontrata prima. Non aver potuto vivere a lungo accanto a te. Mi sembra un’ottima r… -