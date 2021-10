Umberto Maria Giardini ospite di “Lui è peggio di me” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – Umberto Maria Giardini, già noto con il nome d’arte di Moltheni, giovedì 21 ottobre alle ore 21:20 su Rai 3 sarà ospite di “Lui è peggio di me”, trasmissione condotta da Marco Giallini e Giorgio Panariello. L’artista, che di recente ha annunciato l’inizio delle registrazioni di un nuovo lavoro dal titolo “U.M. Giardini canta The Smiths”, che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno, ha voluto ringraziare Giallini su Facebook, scrivendo: “Grazie Marco, sei il solito pazzo da legare e da amare”. Prodotto da Pierluigi Ballarin, l’album che Umberto Maria Giardini sta preparando sarà suonato da professionisti del suono come Marco Marzo Maracas, Paolo Narduzzo e Filippo Dallamagnana: “Abbiamo appena definito la scelta dei brani che ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA –, già noto con il nome d’arte di Moltheni, giovedì 21 ottobre alle ore 21:20 su Rai 3 saràdi “Lui èdi me”, trasmissione condotta da Marco Giallini e Giorgio Panariello. L’artista, che di recente ha annunciato l’inizio delle registrazioni di un nuovo lavoro dal titolo “U.M.canta The Smiths”, che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno, ha voluto ringraziare Giallini su Facebook, scrivendo: “Grazie Marco, sei il solito pazzo da legare e da amare”. Prodotto da Pierluigi Ballarin, l’album chesta preparando sarà suonato da professionisti del suono come Marco Marzo Maracas, Paolo Narduzzo e Filippo Dallamagnana: “Abbiamo appena definito la scelta dei brani che ...

