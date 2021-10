Smart working pubblica amministrazione, sarà possibile anche dall'estero: le nuove regole (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ottobre 2021 - Smart working e pubblica amministrazione : dopo la decisione, comunicata in maniera perentoria dal ministro Brunetta, di far rientrare, dal 15 ottobre, i lavoratori della Pa ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ottobre 2021 -: dopo la decisione, comunicata in maniera perentoria dal ministro Brunetta, di far rientrare, dal 15 ottobre, i lavoratori della Pa ...

Advertising

borghi_claudio : Stirati, @Lidia_Undiemi e @SavinoBalzano per mettere al posto giusto diritti dei lavoratori e smart working.… - Internazionale : Ritorno in ufficio. Per molte persone nel mondo sta finendo lo smart working. Ma i dipendenti vogliono un nuovo equ… - NicolaPorro : L’obbligo di #greenpass riguarda anche per i lavoratori in smartworking. Ecco come funziona per chi lavora da casa ?? - AntonioNaddeo : RT @fortuneitalia: Novità in arrivo per lo smart working nella Pa @AntonioNaddeo - GiaPettinelli : Statali, lo smart working sarà possibile anche dall'estero -