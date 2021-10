Salvini: lezione urne è servita,centrodestra compatto su manovra (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "La lezione delle amministrative ci è servita: sia la sconfitta nei grandi Comuni che l'astensione da record. Il centrodestra diviso e litigioso allontana fiducia e allontana gli italiani. Abbiamo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Ladelle amministrative ci è: sia la sconfitta nei grandi Comuni che l'astensione da record. Ildiviso e litigioso allontana fiducia e allontana gli italiani. Abbiamo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini lezione Salvini: lezione urne è servita,centrodestra compatto su manovra "La lezione delle amministrative ci è servita: sia la sconfitta nei grandi Comuni che l'astensione da ... Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando ai cronisti e alle telecamere in ...

la lezione di politica di gianfranco rotondi a salvini e meloni: il loro problema e' che non ascolta giorgia meloni e matteo salvini Da 'Radio Cusano Campus' Gianfranco Rotondi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta', condotta dal direttore Gianluca ...

"Una lezione per il centrodestra italiano" Salvini dopo il voto in Germania: ora unità Il Tempo giorgia meloni e matteo salvini giorgia meloni e matteo salvini Da “Radio Cusano Campus” Gianfranco Rotondi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta d ...

Gli errori della destra insegnino Come il topo che corre nella ruota, Giorgia Meloni non ce la fa a smettere, e invece di rasserenare gli animi come chiedono chiaramente gli elettori ...

