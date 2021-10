Ruba una barca | poi la collisione

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Notte movimentata in porto. Un uomo hato unae durante la fuga nelle acque antistanti Livorno è entrato incon il traghetto Maria Grazia Onorato diretto a Cagliari. L'allarme è ...

1 - - > LIVORNO - Intorno alle 2 della notte scorsa un uomo in stato confusionale ha rubato una delle pilotine ormeggiate nel porto e si è dato alla fuga. Scattato l'allarme, alcuni addetti del porto ...