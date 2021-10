Roma | Calenda a eletti | ' ricordo a tutti impegno a restare all' opposizione' **

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Roma Calenda

Adnkronos

... Sganga a Torino e Pavone a Milano hanno raggiunto percentuali infime o imbarazzanti (dal 3% al 9%), Raggi acon una buona percentuale (20%), ma comunque quarta, dietro, e ovviamente ...E ci rivolgiamo anche a coloro che ahanno votato Carlo. Questo è l'unico modo per vincere le elezioni e poter governare i processi, perché i cittadini delle divisioni del centrosinistra ...Michetti, invece, è riuscito ad attrarre soltanto il 10 per cento dei voti di Calenda e il 4 per cento dei voti di Raggi. Roma, come ha vinto le elezioni Gualtieri: il nuovo sindaco ha preso oltre met ...ROMA – Resta di centrodestra. Lo conferma il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciché in una intervista a ‘Il Mattino’. “Ho fatto un’intesa con Renzi, ma solo qui in Sicilia”, ha de ...