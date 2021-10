Record per “Money” di Lisa delle Blackpink su Spotify (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Diventa la canzone di un’artista solista K-Pop a raggiungere più velocemente i 100 milioni di stream su Spotify MILANO – Lisa delle Blackpink conquista il mondo con il suo singolo “Money”, la prima canzone di un’artista solista K-Pop a raggiungere più velocemente i 100 milioni di stream su Spotify. Il brano, che staziona nella top10 della classifica mondiale dei brani più ascoltati, è stato anche la prima canzone di un’artista solista K-Pop ad entrare nella top100 di Spotify Italia. Due sono i videoclip pubblicati dal suo progetto solista, disponibile su tutte le piattaforme qui: “LaLisa”, che conta al momento oltre 244 milioni di views e “Money”, proposto sottoforma di performance esclusiva su YouTube e ora al #1 dei video più visti ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Diventa la canzone di un’artista solista K-Pop a raggiungere più velocemente i 100 milioni di stream suMILANO –conquista il mondo con il suo singolo “”, la prima canzone di un’artista solista K-Pop a raggiungere più velocemente i 100 milioni di stream su. Il brano, che staziona nella top10 della classifica mondiale dei brani più ascoltati, è stato anche la prima canzone di un’artista solista K-Pop ad entrare nella top100 diItalia. Due sono i videoclip pubblicati dal suo progetto solista, disponibile su tutte le piattaforme qui: “La”, che conta al momento oltre 244 milioni di views e “”, proposto sottoforma di performance esclusiva su YouTube e ora al #1 dei video più visti ...

Advertising

lorepregliasco : Con la vittoria di Gualtieri, nel collegio di Roma 1 si voterà per la terza volta in 3 anni e mezzo. Credo sia un record - antoguerrera : ?? 223 MORTI per #Covid oggi in UK, record da marzo scorso ?? - fattoquotidiano : 223 MORTI IN 24 ORE In Gran Bretagna torna preoccupante il numero delle vittime giornaliere per Covid Ecco cosa di… - intoscana : Il bilancio dei primi dodici mesi di legislatura dell’assemblea toscana illustrato dal presidente @CRToscana… - filippo_coli : RT @ZiaLulli1: La Romania ha il record di contagi e decessi per Covid-19 da inizi pandemia. 18,863 nuovi casi e 574 morti in un solo giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Record per Squid Game segna un nuovo record: 142 milioni di visualizzazioni Netflix ha presentato le cifre per il terzo trimestre del 2021 e ha comunicato una notizia attesa e una non prevista . ... Il nuovo record di 'Squid Game' Che 'Squid Game' fosse un successo enorme e ...

Covid oggi Russia, nuovo record morti: 1.028 in 24 ore Il governo chiede misure sul lavoro per frenare contagi: stop di una settimana e smart working La Russia ha registrato nuovamente un record nel numero di morti riconducibili al covid. Nel bollettino di oggi, la task force incaricata dal ...

Inter, pubblico record per l'ultima spiaggia ilGiornale.it Forlì, boom per la rubrica religiosa «Il tempo dello spirito»: 2 milioni di telespettatori in un anno Che la chiesa, nella sua storia mediatica, abbia incassato record di ascolti da far invidia ai programmi più seguiti non è una novità. Le immagini di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro, sotto la ...

La ricosperta del “mare di Roma” grazie ai corsi di vela e kitesurf La Lega Navale Sezione di Ostia ha chiuso la stagione balneare con numeri da record. È una delle migliori cinque scuole vela in Italia secondo la Federazione italiana vela (Fiv) ...

Netflix ha presentato le cifreil terzo trimestre del 2021 e ha comunicato una notizia attesa e una non prevista . ... Il nuovodi 'Squid Game' Che 'Squid Game' fosse un successo enorme e ...Il governo chiede misure sul lavorofrenare contagi: stop di una settimana e smart working La Russia ha registrato nuovamente unnel numero di morti riconducibili al covid. Nel bollettino di oggi, la task force incaricata dal ...Che la chiesa, nella sua storia mediatica, abbia incassato record di ascolti da far invidia ai programmi più seguiti non è una novità. Le immagini di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro, sotto la ...La Lega Navale Sezione di Ostia ha chiuso la stagione balneare con numeri da record. È una delle migliori cinque scuole vela in Italia secondo la Federazione italiana vela (Fiv) ...